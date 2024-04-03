Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала Путину об итогах работы за год

А в Кремле обсудили вопрос помощи тем, кто уже вернулся из зоны спецоперации. Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала президенту об итогах работы организации, созданной по распоряжению Владимира Путина год назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии