Минстрой установил новый норматив стоимости квадратного метра жилья

Проектом приказа Минстроя России «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на I квартал 2023 года» предусмотрено установление норматива стоимости квадратного метра по стране и средней рыночной стоимости по субъектам, который используется для расчета размера социальных выплат при предоставлении жилья отдельным категориям граждан.