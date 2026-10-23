Аудиенция в Санкт-Петербурге продолжались более трёх часов. Стороны обсудили насущные вопросы, в том числе украинский кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кедми: не понимаю...
- «Выходит, мы воев...
- «Нам тут можно вс...
Кратко по результатам визита Уиткоффа в Питер: "Пока предложения глобалистского Запада не внушают оптимизма".
Отпустить осуждённого за наёмничество гражданина США без "обмена" на кого-то - это и есть "гуманизм". Старый человек, пусть даже не осознал своей вины, больше 4-х лет отсидел в тюрьме, но он нужен Трампу как "символ" в предвыборный борьбе за голоса граждан при выборах в Конгресс.
Ой чует моя душа - сольют Россию Америке толстосумы с потрохами, как ебн Союз!...
Интересно узнать, что обозначает "гуманист" на языке дипломатов. Неужели какой-то издевательский смысл?
просьбе или требованию? Склоняюсь к последнему. Скоро, вообще, будут слова, как в своё время голосил выдвиженец предыдущий алкаш ЕБН "Боже, Благослови вамерику!" Не удивлюсь...
КомплИмент.
Вот так и должно быть. Хотите говорить с Владимиром Владимировичем Путиным-пожалте в Москву в Кремль и говорите там сколько угодно! А то обнаглели, вконец, в приказном тоне указывать куда, когда и с чем должен приехать российский ПРЕЗИДЕНТ!
сначала большие "пацаны" поделят сферы влияния, затем доведут согласованное до остальных. было уже...
Все это шатко и в любой момент из за каприза некоторых или погодных нюансов может перевернуться с ног на голову если не упрется визадницу некоторых генераторов желания войны и мнимой победы над РОССИЕЙ. Так что ???????? Как говорят у нас в Африке черт его знает , но это не точно.