Киевский режим обрекает Белый дом и западных союзников на полное поражение от армии России.Уже стало известно о том, что неспособность Украины противостоять России на поле боя обрекает официальный Вашингтон и страны Запада на полное поражение.
Киевский режим обрекает Белый дом и западных союзников на полное поражение от армии России.Уже стало известно о том, что неспособность Украины противостоять России на поле боя обрекает официальный Вашингтон и страны Запада на полное поражение.
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