Царьград

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Невозможность Зеленского противостоять Владимиру Путину ставит Соединённые Штаты в тупик

Невозможность Зеленского противостоять Владимиру Путину ставит Соединённые Штаты в тупик

Киевский режим обрекает Белый дом и западных союзников на полное поражение от армии России.Уже стало известно о том, что неспособность Украины противостоять России на поле боя обрекает официальный Вашингтон и страны Запада на полное поражение.

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