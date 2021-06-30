Загадочный Путин. Лидер побеждающий без стратегии, идеологии третий десяток лет. Часть 1

Политика как она естьПолитикаЗагадочный Путин. Лидер побеждающий без стратегии, идеологии третий десяток лет. Часть 1 К Владимиру Путину масса претензий у геополитических врагов России и внутренней "пятой колонны".Вернуться к статье4812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛаврентий Палыч БерияКакая то уж очень убогая запутнинская агитка. Перед выборами могли бы сочинить что-то по круче, чем повторять статью 2016г.ФФилЭто не для средних умов. Хотя, его у тебя вообще не.тАлександр ЛагуткинИнтересно, какой из пунктов статьи Л.палычу не понравился? За Лешу на нарах убивается?ВДвалерий двойнишниковЕсли Россия не вернется на путь Социализма, ничего хорошего ее не ждет!Лаврентий Палыч БерияФиля, насмешил. Опубликуй свой QI, что бы я сгорел от стыда. А то ты у меня только смех вызываешь. А ты у нас выше среднего? Интеллектуал? Не ты ли на лавочке среди двух знаменитых персонажей? https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3413906/pub_5fdad0a6c736bc2bc758c2b4_5fdad45f602c7830271ecd22/scale_1200Лаврентий Палыч БерияЯ Сталинист, мне вообще не нравится не Путин не его спец.агент ЛёшенькаАлександр ЛисовскийТам ведь одни холуи , а от постоянного повторения мозг деградирует . Правда буратинам и этого хватит - путиннашевсё. Интересно , что те страны и народы которые постоянно несогласны со своим президентом и ругают его , живут намного лучше , чем те у которых он всегда прав. Их даже не смущают его лживые обещания .Владимир СергеевСмешно и грустно .... явно запутинский вброс ... очередной проплаченный примитив..Александр ЛагуткинНеуважаемый, а что не так в сатье. Может факты приведете вместо вони.Владимир СергеевнеОБОЖАЕМЫЙ..Хе Хе ... А факты состоят в том , что у нас ( у России) практически НЕТ друзей , в то время как у СССР их было более 90, именно поэтому в ООН практически ни одна резолюция в пользу России сейчас не проходит , Экономика оставляет желать лучшего , одни шапкозакидательские ЛОЗУНГИ Типа мы всех в одном месте видали у нас много оружия и протчее.... Сделали из Солнышка Бога и не знаете как его еще в ж@пу поцеловать Факты ОБОЖАЕМЫЙ Заключаются в том что Страна растеряла свой экономический потенциал , в угоду Западу были уничтожены целые отрасли промышленности ( Авиация Приборостроение Машиностроение и т .д. ) Страна превратилась в торговую площадку ... Все торгуют покупают и перепродают ... Рабочих мест Новых явно недостаточно чтобы обеспечить людей .. Зарплата уж который год в коме ( не повышается) ( обещали к 20му году 20млн мест .. )... Можно привести еще множество фактов ... но что то подсказывает мне ,что вас они НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ... И не надо все спихивать на Ельцина Ваш кумир продолжил Ельцинскую политику по развалу Страны Это Уничтожение руками Чубайса РАО ЕС Реформа образования Реформа Здравоохранения , Реформа Лесного Кодекса , от чего и горят леса Это уже не Ельцин а Путин с его друзьями Вам интереснее слушать соловьиные трели и мечтать о кисельных берегах.Маринаи где они, эти "друзья"??? Как денег перестали давать, так они срочно сбежали к врагам и оттуда тявкают, что под оккупацией были...вы таких друзей предпочитаете? Теперь по экономике...а промышленность уничтожил тоже ВВП?))) Очень осторожно напоминаю вам, что ВВП пришел к власти в 2000))) поэтому, безобразий 90-х не делал, СССР не разрушал))). Но вам же это безразлично? вы его и в использовании Ледового побоища в своих целях запросто обвините))). Язык же длинный, костей нет, можно что угодно говорить)))). Далее, вы еще и лукавите?))) Реформы, о которых вы говорите начались ДО 2000, причем, приближенными как раз ЕБН))). ВВП как раз заставил кое-кого ПЛАТИТЬ налоги и остальные отчисления делать, за что его люто возненавидели! Но вам на истину плевать))) Вы так ненавидите ВВП, что у вас планка здравого смысла сразу падает, как только вы начинаете о нем...даже не говорить, а думать))) Жаль мне вас!)Владимир СергеевМадам , давно знаю тут Вас как ярую поклонницу ВВП ...Но прежде чем грудью бросаться в его защиту Вы хотя бы разобрались в сути вопроса.. ВВСЕ перечисленные мной проблемы были созданы при власти Вашего Кумира : Реформа налоговой системы ( автор Греф)=2004год ... В результате этой реформы народ лишился справедливого распределения доходов от добычи природных ресурсов .. Реформа РАО ЕС (автор Чубайс) результат полный развал энергетической отрасли ... и присвоение всех ресурсов Олигархами... из за чего сейчас и пожинаем огромные росты цен на все продукты и ЖКХ . Реформа образования (Андрей Фурсенко )-2004год .. Ведение ЕЕГЭ и платного образования ... Реформа Здравоохранения ( Татьяна Голикова ) - 2011год ОПТИМИЗАЦИЯ , то бишь сокращение медучреждений и постепенный переход на платную медицину. Реформа Лесной отрасли ( Разработка ВШЭ) -2007г В результате уничтожен лесной КОДЕКС .. уничтожен институт лесников ... Отсюда появились массовые воровские вырубки леса и пожары Реформа Милиции ( инициирована Медведевым) -2011г. В результате коррупция стала еще более масштабной.. Пенсионная реформа (разработка ВШЭ) 2018г... В результате ... тут вообще даже не хочу описывать сколько народа пострадало от этой реформы ...Владимир СергеевЯ бы мог привести еще массу фактов . но Вам они НЕ интересны .. Вы ТУПО .. впрочем как и всегда горой стоите за своего кумира ... Я НЕ против его как человека ... я против БЕЗДАРНОЙ политики его команды которая ведет Страну к катастрофе ..ВДвалерий двойнишниковВ России средний класс, с доходами, в лучшем случае, на уровне безработных в нормальных странах!ВДвалерий двойнишниковА почему сбежали? К врагам...ДДОНЧАКДа, агитка. Но возразить против в целом и по пунктам трудно.ДДОНЧАКДа, агитка. Но возразить против в целом и по пунктам трудно.ДДОНЧАКДа, агитка. Но возразить против в целом и по пунктам трудно.VИVarshavskiy ИващенкоНа то он и загадочный,чтобы загаживать Западу жизнь.Как бы не пришел потом догадливые,и ещё догадит.Ваша СветлостьКакая пошлость... Путин вчера три часа позировал, хвастал хорошей прачечной, дежурно улыбался, карандашиком чиркал и опять обещал-обещал-обещал... Попытка создания "культа личности"? Это уже было в нашей Истории, но тогда фигура была несопоставима по масштабу, нынешнему "кандидату в вожди" даже с батута на тот уровень не запрыгнуть. Да, вокруг него сформировалась своя секта "свидетелей Путина", яростно обличающая всех несогласных с "политикой партии и правительства", но если посмотреть списочный состав, чтоб увидеть старушек 62+, отчаянно бьющихся за Своего, храни его, Господь.:)), эти защитницы по утрам со стариком Альцгеймером, чтоб вспомнить свое имя, читают паспорт... А это - "...Путин есть нежная Кара Божья...", это феерично!:))) Голосуйте за Путина, и да пребудет с вами Чубайс!ССтранниквы уж определитесь... ведь чубайс это ваше все.....вы или либедрил или кто-то другой.... а то смешали все ... "людей и лошадей..(с)"АлександрПошлость,это отрицать заслуги Путина как президента страны,вопя "Он ничего не сделал,народ только нищает".ВДвалерий двойнишниковСогласен в противовес России Запад и Китай расцвели как никогда за последние 20-ть лет...правда на наших харчах!Александр"Цветение Запада" показать сможете? А Китай наш союзник.Пусть цветёт и дальше.Правда,там повышают пенсионный возраст.ВДвалерий двойнишниковВы слепой?АлександрНет.Зрение скорее хорошее.Потому и пишу о том,что вижу.Геннадий ИсаковПутин молодец, что вытащил страну из полного хаоса. Что-то сохранил и многое укрепил. Штопает дыры. А что дальше? Штопает, а они увеличиваются и расползаются, разваливаются коммуникации, ветшают дома, дороги, ветшают и исчезают населенные пункты. Огромная страна смотрит слизанные с америки ток-шоу, игры для детей - футболы-хоккеи, сериалы про бандитов. Слизанная экономика обогащает нуворишей и опускает народ в нищету. На перелом ситуации нет денег, они уходят за рубеж. Уходят ресурсы и никто не знает стратегических задач Путина. Как должна строиться страна, куда вести развитие? Своей идеи нет, смотрим на запад. Страна без идеологии, что туша без души.Ваша СветлостьПутин назначен олигархией именно для этого - сделать Россию источником обогащения для кучки жыдо-олигархов. В начале "правления" вечно молодого:)) меня мои забугорные "друзья" из Голландии, Германии, Англии, Швейцарии и пр. пытали: Who is mister Putin? А я и не знал, что им сказать, выскочил как чёрт из табакерки... Сейчас иллюзий по этому поводу нет, начав с лозунгов о "государственности" и "служению отечеству", он вдруг стал "другом всех олигархов"! Так-то он добрый, на стерхах летает, за амфорами ныряет, и дворец в Геленджике не его, не понимаю только почему, при всей этой "доброте", я ему не верю?ВладимирКара господня это точно, чтобы наконец то разрушить этот Содом (США) и Гоморру(ЕС).ВДвалерий двойнишниковА у нас сегодня что?ВСВасилий СолонинА евро 2020 Путин проигралМаринавы с дуба рухнули??? Или, по вашему, играли не зажравшиеся "футболисты", а ВВП??? Ну да, ну да...он еще и ливень на Чехию с торнадо наслал, и дом в Штатах обвалил...в чем еще его обвиним?ВДвалерий двойнишниковВ какой то степени ДА! Это он выстраивал вертикаль, это его ущербный отдел кадров!Сергей Чернов"К последним я отношу и класс дураков..." Простой вопрос : КТО ТЫ ТАКОЙ ?Sergiy CheОн не дурак... в отличии от Чернова...))Виктор АлександровА по сравнению с подхалимом Sergiy Che он вообще ГЕНИЙ! В сравнении же с нормальными людьми - мелкая историческая случайность ...Sergiy Che...растяффкалась лизалка пиндосских анусов Витя Чернова (который по сравнению с кем попало - ЧМО унылое))ТИТихий Павел Иванович"К Владимиру Путину масса претензий у геополитических врагов России и внутренней "пятой колонны" - ну кто м....в допускает к таким комментариям. Как этих зарплатников чубаса перевешать? Если ты читаешь писатель. Я не либерда, я пенсионер, мне жрать не за что, мне лекарства купить не за что. Придурок, мне н....ь на геополитические претензии врагов, я их, если что давить буду. А вот либерда - чубас, греф, набиуллина, кудрин, киндер сюрприз итд, кого, по хорошему повесить надо, в друзьях у Путина. Включи мозги, БАРАН. Они не претензии Путину предъявляют, они просто, под его прикрытием, уничтожают Россию. Идиот.Sergiy CheТы бы как сейчас ноешь как баба работал раньше и зряплату не скрывал - не в конвере получал основное, была бы и пенсия лучше (хотя я уверен что ты если и пенсионер то из бандеристана - у нас в РФ я такое вот муйло почему то только в интернете вижу - в жизни 99% наших пенсионеров самые активные заПутинцы...)))Маринаа давилка не отвалится? если вы даже о себе побеспокоиться не в состоянии, кого вы там давить собрались? С мозгами у вас, как видно беда-беда!))) Видимо, старость пришла в гордом одиночестве, потеряв по пути к вам здравый смысл и мудрость!АлександрСэкономь на компе и плате за интернет,коли прикидываешься бедным.А ты им именно прикидываешься.Александр МурнаевВ наше время мы зарплату в конвертах не получали. Это изобретение буржуев.Александр Сиваккто о чем, а голый о бане)))Анатолий ФедоровАвтор ёрничал, ёрничал, но не понимает, что народ воспитанный дурацким ленинизмом, не всё может понять. Автор хотел сделать правильный вывод: "И вы убедитесь, ребята, что Путин есть нежная Кара Чёрта посланная на ..." где Россия? где её народ? где конец обману? и т.д.Александр СивакКЛАСС!!!! Ярко! Доступно! Правдиво и с юмором!!! Юмор, здесь, очень помогает, взбодрить закисшие от сидения в интернете мозги, ноющих и страдающих от безделья граждан.Александр СивакС нетерпением, ждем, часть ВТОРУЮ))) Да наступит просветление!!! Хотя, люди, принявшие темную сторону, ни за что не станут вникать. Они, "в домике", живут по принципу: ничего не вижу! ничего не слышу! ничего не хочу знать! (хорошего о своей стране).Валентин ЩербаковВсе таки мир не без добрых людей, а ими всю жизнь были и есть РУССКИЕ.ВДвалерий двойнишниковНа слово "РУССКИЙ" власть наложило тубу....даже из фильма фраза- "ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ РУССКИЕ" вычеркнули корявой рукой. Как будто не русский народ бился с немцами, как будто предки олигархов и не кто иной спасали Русь...Противно!Комментировать
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