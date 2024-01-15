Сенатор Шумер: конгресс договорился о продлении финансирования ведомств США

Между демократами и республиканцами в конгрессе США была достигнута договоренность относительно законопроекта, который предусматривает продление финансирования правительственных структур до 1 и до 8 марта.
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