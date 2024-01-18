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Силовики задержали всех членов банды, избивавшей людей в Белгороде

Силовики задержали всех членов банды, избивавшей людей в Белгороде

Силовики задержали всех членов банды отморозков в Белгороде, их главарь — азербайджанец с Украины. Именно Эмиль Гафаров в ходе избиения орал «Иди сюда, сука русская».

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все повязаны коррупцией, снизу до самого верха.Этнические группировки налаживают связи с силовиками и регулярно заносят башли. Вот и причина, почему их не трогают. Кто же кормушку будет трогать? А бабла у них хватает, так как они занимаются в основном в сфере торговли и услуг. Торговля, это золотое дно еще с советских времен. Именно оттуда все начиналось. Русские работали на заводах и фабриках, в шахтах и в поле.Получали зарплату по тарифу и шли за покупками на рынки. А на рынках хозяевами были, &quot;союз нерушимый республик свободных&quot;.
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1 час.
Anatoly Yakovlev
А зачем они тогда идут служить в полицию?
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Что касаемо &quot;работы&quot; полиции, то это не работа, а предательство!!! С честью у этих типа полицейских полный О!!!! А этих азеров нужно сажать или скоро НАРОД РОССИИ НАЧНЕТ ИХ ЛОЖИТЬ, ЕСЛИ ЗАКОНЫ РФ НА этих мразей не распространяются!!!!
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51 мин.

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