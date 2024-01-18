Силовики задержали всех членов банды, избивавшей людей в Белгороде

ЛК

Любовь Кузьмина

Все повязаны коррупцией, снизу до самого верха.Этнические группировки налаживают связи с силовиками и регулярно заносят башли. Вот и причина, почему их не трогают. Кто же кормушку будет трогать? А бабла у них хватает, так как они занимаются в основном в сфере торговли и услуг. Торговля, это золотое дно еще с советских времен. Именно оттуда все начиналось. Русские работали на заводах и фабриках, в шахтах и в поле.Получали зарплату по тарифу и шли за покупками на рынки. А на рынках хозяевами были, "союз нерушимый республик свободных".