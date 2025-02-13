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Пациентки второго симферопольского роддома массово жалуются, что врачи выдавливали из них младенцев

Пациентки второго симферопольского роддома массово жалуются, что врачи выдавливали из них младенцев

Пациентки второго симферопольского роддома массово жалуются, что врачи выдавливали из них младенцев. Этот метод запрещён в России.

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