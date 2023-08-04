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Шойгу показали захваченную шведскую БМП CV-90

Командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев показал министру обороны России Сергею Шойгу трофейную шведскую боевую машину пехоты CV-90, которая была захвачена российскими военными в бою с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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