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ФАС призвала не повышать цены на яйца перед Пасхой

ФАС призвала не повышать цены на яйца перед Пасхой

Письма с предупреждением разосланы производителям и продавцам. Производителям и продавцам куриных яиц поступили письма от Федеральной антимонопольной службы с предупреждение не повышать цены на яйца перед Пасхой.

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