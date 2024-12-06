❗️ Житель Феодосии приговорён к 15 годам колонии за госизмену По информации УФСБ России по РК и Севастополю, мужчина собирал и передавал ВСУ сведения о военных объектах ЧФ РФ.
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❗️ Житель Феодосии приговорён к 15 годам колонии за госизмену По информации УФСБ России по РК и Севастополю, мужчина собирал и передавал ВСУ сведения о военных объектах ЧФ РФ.