Верховный суд защитил право школьников на обучение в 10–11-х классах

Окончание девяти классов не означает завершения образования, а профильный отбор не должен становиться барьером Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна становиться основанием для отказа ребенку в продолжении школьного обучения, пишет РИА Новости.
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