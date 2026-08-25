Верховный суд защитил право школьников на обучение в 10–11-х классах

Окончание девяти классов не означает завершения образования, а профильный отбор не должен становиться барьером Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна становиться основанием для отказа ребенку в продолжении школьного обучения, пишет РИА Новости.