Депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснили внезапное желание Киева объявить перемирие с Россией.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги объявить перемирие с Россией прямо сейчас.
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