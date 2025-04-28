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В Госдуме объяснили внезапное желание Киева заключить перемирие

В Госдуме объяснили внезапное желание Киева заключить перемирие

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснили внезапное желание Киева объявить перемирие с Россией.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги объявить перемирие с Россией прямо сейчас.

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