Новая эпоха в отношениях России и США

Сегодня сенат США утвердит законопроекты о помощи Украине и гадости для России. После этого их подпишет президент Джо Байден, а Пентагон отправит Киеву большую (больше, чем обычно) партию вооружений, включающую дальнобойные ракеты ATACMS.
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