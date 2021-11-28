Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Реал» вырвал победу у «Севильи» – 2:1. Винисиус забил победный на 87-й

В 15-м туре Ла Лиги «Реал» одолел «Севилью» (2:1). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Рафа Мир открыл счет на 12-й минуте после подачи углового.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх