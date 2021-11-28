«Реал» вырвал победу у «Севильи» – 2:1. Винисиус забил победный на 87-й

В 15-м туре Ла Лиги «Реал» одолел «Севилью» (2:1). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Рафа Мир открыл счет на 12-й минуте после подачи углового.
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