Минюст РФ выступил с предложением давать осужденным право самим выбирать регион, где они хотели бы отбывать наказание.
Осуждённые смогут выбирать регион исполнения наказания
Комментарии
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Лариса Поплавская
Экспертам надо опасаться скопления мигрантов в этих районах. В Мариуполе русским уже места там нет. Так пусть лучше зеки под присмотром работают, сами заметили ( дешевая рабсила), Чем круто опустошающие нашу казну азиаты Уже вся страна (кроме чинуш и алигархов) поднялась против мигрантов азии, так наши эксперты помалкивают против уже одобренных 30 африканских фермерских хозяйств. Они там создадут хозяйства -гетто, куда даже полиция нос не сунет. Им не привыкать, для них это норма. А с нашими алигархами пора кончать они скоро окончательно угробят страну, если их не остановить.
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