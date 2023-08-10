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Осуждённые смогут выбирать регион исполнения наказания

Осуждённые смогут выбирать регион исполнения наказания

Минюст РФ выступил с предложением давать осужденным право самим выбирать регион, где они хотели бы отбывать наказание.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Экспертам надо опасаться скопления мигрантов в этих районах. В Мариуполе русским уже места там нет. Так пусть лучше  зеки под присмотром работают, сами заметили ( дешевая рабсила), Чем круто опустошающие  нашу   казну азиаты Уже вся страна (кроме чинуш и алигархов) поднялась против мигрантов азии, так наши эксперты помалкивают против уже одобренных 30  африканских фермерских хозяйств. Они там создадут хозяйства -гетто, куда даже полиция нос не сунет. Им не привыкать, для них это норма. А с нашими алигархами пора  кончать они скоро окончательно угробят страну, если их не остановить.
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