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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джефф Тиг считает, что успех «Филадельфии» по-прежнему зависит от Эмбиида: «Кто у вас запасной центровой?»

Бывший игрок НБА Джефф Тиг высоко оценил межсезонье «Филадельфии», но отметил, что команда по-прежнему будет зависеть от состояния Джоэла Эмбиида .

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