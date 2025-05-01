Дрэймонд Грин: «Теряю уважение к людям, которые жалуются на меня. Не буду жаловаться на атаку больного пальца Стефа Карри»

Диллон Брукс признался, что «Хьюстон» атакует больной палец звездного разыгрывающего «Уорриорз». Форвард Дрэймонд Грин прокомментировал эту тактику и необходимость участия лиги в регуляции подобных методов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии