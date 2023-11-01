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Мировое обозрение

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Пекин напомнил Токио о своих претензиях на острова Дяоюйдао

Пекин напомнил Токио о своих претензиях на острова Дяоюйдао

Морская полиция Китая в среду, 1 ноября, обвинила японские корабли в "незаконном вхождении" в акваторию спорных островов Дяоюйдао (японское название – Сенкаку), и призвала Японию прекратить "незаконную деятельность".

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