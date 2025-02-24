Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Бейонсе опубликовала видео в платье с экстремальным разрезом

Бейонсе опубликовала видео в платье с экстремальным разрезом

Американская певица Бейонсе опубликовала видео в откровенном наряде. Кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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