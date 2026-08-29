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Будет ли 1 сентября выходным, как россияне работают в День знаний в 2026 году

Будет ли 1 сентября выходным, как россияне работают в День знаний в 2026 году

Выясняя, будет ли выходной 1 сентября и как россияне работают в день знаний в 2026 году, важно понимать, что на общих основаниях день считается рабочим.

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