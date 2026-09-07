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Регион 29

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Пожарные шести округов Поморья получат новые дыхательные аппараты

На закупку средств защиты органов дыхания из регионального бюджета направили 7,3 млн рублей.На закупку средств защиты органов дыхания из регионального бюджета направили 7,3 млн рублей.

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