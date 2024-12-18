Георгий Абелев: «Хотелось бы услышать мнение президента о действиях Центробанка»

Зампред Общественной палаты — об ожиданиях от прямой линии президента В четверг, 19 декабря, в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединит в себе прямую линию и большую пресс-конференцию президента РФ.
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