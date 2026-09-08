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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» подписала контракт с Жозефом на год. Кэпхит – 850 тысяч долларов

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски объявил о подписании контракта с защитником Пьером-Оливье Жозефом.

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