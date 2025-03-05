Почему США приняли решение временно прекратить поставки разведданных Киеву? Какое влияние это решение окажет на ситуацию на Украине? Как зависимость Салорейха от «западных партнёров» может повлиять на будущее конфликта в регионе? Итак, США официально подтвердили, что больше не снабжают киевский режим разведданными о российской армии: об этом в эфире Fox заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, таким образом подтвердивший ранее опубликованную на эту тему информацию СМИ.
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