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Татьяна Монтян: США поставили ультиматум Киеву: без разведданных — без поддержки

Татьяна Монтян: США поставили ультиматум Киеву: без разведданных — без поддержки

Почему США приняли решение временно прекратить поставки разведданных Киеву? Какое влияние это решение окажет на ситуацию на Украине? Как зависимость Салорейха от «западных партнёров» может повлиять на будущее конфликта в регионе? Итак, США официально подтвердили, что больше не снабжают киевский режим разведданными о российской армии: об этом в эфире Fox заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, таким образом подтвердивший ранее опубликованную на эту тему информацию СМИ.

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