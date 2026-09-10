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Два лица Стамбула / Fatih Harbiye турецкий сериал 2013

Два лица Стамбула / Fatih Harbiye турецкий сериал 2013

Название сериала: Два лица Стамбула Оригинальное название: Fatih Harbiye / Страна: Турция Жанр:  драма;мелодрама Год: 2013 Всего серий: 50 Всего сезонов: 2 Качество: HDTVRip Перевод:  Ирина Котова Актеры: Кадир Догулу;Неслихан Атагюль;Юнус Эмре Йылдырымер;Диляра Озтунч;Седа Тюркмен;Итыр Эсен;Угур Демирпехливан;Окдай Корунан;Фырат Топкорур;Сюэда Чил Режисеры: Садуллах Селен Продюсеры: Ата Тюркоглу Рейтинг КиноПоиска: 7.

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