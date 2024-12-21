Количество предложений о работе курьером выросло на 33% за год, сообщили ZAB.RU в пресс-службе «Авито».
Больше курьеров стало требоваться в России
Комментарии
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Сергей Ипатов
Надо развивать беспилотники. Создать компании, которые будут ими заниматься - обслуживание, развитие инфраструктуры, точек погрузки и разгрузки, системы управления движением. Сделал так заявку, приехал чел, повесил приёмную корзину на стену (по типу как корзина для кондея или цветочных полок за окном), механизм выемки, прописал координаты в системе и вперёд с песнями. Ветер поднялся - перешли на обычную доставку. Тогда и спрос на курьеров станет снижаться и затраты на доставку. Сэкономленные средства пускать на дальнейшее развитие. Можно использовать крыши домов для организации точек приёма, чердачные помещения, много вариантов
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