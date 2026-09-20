Первый психотерапевт был евреем. . Потому что только еврей мог придумать разговаривать с людьми за деньги.

Если вы когда-нибудь почувствуете себя глупо, вспомните, что Трамп хочет дать Ирану 300 миллиардов на открытие пролива, который был открыт до того, как он потратил 100 миллиардов на его закрытие.
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