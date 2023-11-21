Депутат ГД Делягин: рождение ребенка для многих россиян это билет в бедность

Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что россияне часто считают, что появление ребенка может ухудшить их финансовое положение.
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