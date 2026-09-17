Минобороны России: в Киеве удар по дата-центру и промышленному объекту

Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам в Киеве: поражены дата-центр ВСУ и промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников.
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