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Царьград

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Минобороны России: в Киеве удар по дата-центру и промышленному объекту

Минобороны России: в Киеве удар по дата-центру и промышленному объекту

Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам в Киеве: поражены дата-центр ВСУ и промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников.

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