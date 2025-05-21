Ильхам Алиев пытался давить на Россию. Когда не получилось, угрожать начали диаспоры

В Азербайджане продолжается негласная информационная кампания против русских СМИ. После серии публикаций на Царьграде, в которых критиковалась внешняя и внутренняя политика президента Ильхама Алиева - от пренебрежения парадом Победы до поддержки киевского режима, - в Баку заговорили о санкциях против телеканала.