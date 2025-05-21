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Царьград

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Ильхам Алиев пытался давить на Россию. Когда не получилось, угрожать начали диаспоры

Ильхам Алиев пытался давить на Россию. Когда не получилось, угрожать начали диаспоры

В Азербайджане продолжается негласная информационная кампания против русских СМИ. После серии публикаций на Царьграде, в которых критиковалась внешняя и внутренняя политика президента Ильхама Алиева - от пренебрежения парадом Победы до поддержки киевского режима, - в Баку заговорили о санкциях против телеканала.

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Комментарии
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Галина Малыхина
И сколько терпеть этот беспредел? Наконец-то кто в стране хозяин, азеры или коренные жители?
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13 час.
ТГ
Татьяна Гусева
👍👍👍
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12 час.
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