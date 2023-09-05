smi.today

4 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Госдеп: США намерены убедить КНДР отказаться от планов поставок оружия России

Госдеп: США намерены убедить КНДР отказаться от планов поставок оружия России

Переговоры России и Северной Кореи в оборонной сфере продвигаются, заявили в Госдепе. США намерены продолжить убеждать КНДР отказаться от планов поставок вооружений России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх