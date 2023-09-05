Госдеп: США намерены убедить КНДР отказаться от планов поставок оружия России

Переговоры России и Северной Кореи в оборонной сфере продвигаются, заявили в Госдепе. США намерены продолжить убеждать КНДР отказаться от планов поставок вооружений России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Переговоры России и Северной Кореи в оборонной сфере продвигаются, заявили в Госдепе. США намерены продолжить убеждать КНДР отказаться от планов поставок вооружений России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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