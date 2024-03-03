Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Загитовой победила в челлендже с болельщиками, команды Щербаковой и Туктамышевой разделили 2-е место

В первом испытании болельщики угадывали членов команды, которых изображали капитаны, во втором – участвовали в викторине «Правда или ложь» про капитанов, в третьем – завязывали шнурки на коньках на скорость.
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