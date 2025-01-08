СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Перми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Перми. По данным следствия, с 29 декабря 2024 года жители города обращались в больницы с симптомами пищевого отравления после употребления продукции одной из местных пекарен.
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