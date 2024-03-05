В России объяснили уникальность «Арматы»

Леонков: уникальность танка «Армата» заключается в необитаемом боевом модуле Особенность российского танка Т-14 «Армата» заключается в его компоновке с необитаемой башней и изолированной капсулой для экипажа.
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