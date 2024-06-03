Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    ДЕЛО ВЕДЬ НЕ В НАЛОГЕ, ДЕЛО В ВОРОВСТВЕ. БОЛЬШЕ НАЛОГ - БОЛЬШЕ БУДУТ ВОРОВАТЬ. ПОСЛЕ ТИХ ЗВЕЗДОПАДОВ МЫ, РЯДОВЫЕ РОСС...Белоусов назвал д...
  • Александр Попов
    Наведет порядок: БОГАТЫЕ МОЛДОВАНЕ перебираются в Россию. Дом "крутой", хозяйка БАБУШКА, спрашиваю: откуда у бабульки...Белоусов назвал д...
  • Виктор Рыбаков
    А с дураками проблем больше нет?Белоусов назвал д...

Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Помните эту семью? Если честно, я долгие годы крайне трепетно относился к их творчеству. Но. Как это часто бывает, "звёздному семейству" что-то там попало под хвост и они, по-быстрому собрав манатки, сбежали к давно ошивающемуся за границей своему сыночку в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх