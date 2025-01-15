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Царьград

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На хозяина Дома печати в Самаре подали в суд

На хозяина Дома печати в Самаре подали в суд

Жители Самары все чаще выражают недовольство состоянием одного из символов города — Дома печати.Последние события вокруг него привлекли внимание не только местных жителей, но и властей.

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