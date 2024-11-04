Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Священник ЦВО навестил участников СВО накануне Дня народного единства

Священник ЦВО навестил участников СВО накануне Дня народного единства

На Красноармейском направлении зоны специальной операции военные священники Центрального военного округа поздравили бойцов группировки войск «Центр» с Днем народного единства и Казанской иконы Божией Матери.

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