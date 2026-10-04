Риттер назвал удары по мостам Киева ответом на «глупые игры» Зеленского

Главное в тезисах: Оценка Риттера: Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер связал удары по киевским мостам с 40-дневной операцией украинской стороны против России.
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