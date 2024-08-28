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"Доступ всегда сохраняется": ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Курскую область

"Доступ всегда сохраняется": ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Курскую область

Украинским боевикам доступны сотни тысяч спутниковых изображений, которые были предоставлены США. Снимки использовались для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

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