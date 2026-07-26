Момент ракетного удара по дому в Слободском районе Харькова. По предварительным данным пострадало 12 человек.
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Момент ракетного удара по дому в Слободском районе Харькова. По предварительным данным пострадало 12 человек.
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