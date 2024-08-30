Ирина Болгар объяснила, что судится с Дуровым ради защиты детей

Основатель Telegram Павел Дуров сталкивается с непростой ситуацией в личной жизни. Ирина Болгар, женщина, называющая себя матерью троих детей миллиардера, инициировала судебный процесс и предпринимает попытку лишить Дурова родительских прав.
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