Москва потребовала от США объяснить отказ от «анкориджских идей» по Украине

Россия ожидает от Соединенных Штатов разъяснений после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что так называемые «анкориджские идеи» больше не могут рассматриваться в качестве основы для урегулирования конфликта на Украине.
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