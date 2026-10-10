Овчарка покусала 9-летнего мальчика в Подмосковье

9-летний мальчик пострадал от укусов собаки в Ступинском городском округе Подмосковья. Фото: Михаил Ковалев Как сообщили «livenews24» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел в субботу в СНТ «Малиновка».