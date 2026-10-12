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Песков и Лавров ответили на условие Зеленского о 60-дневном перемирии

Песков и Лавров ответили на условие Зеленского о 60-дневном перемирии

В Киеве не хотят никаких выборов, а 60-дневное перемирие нужно Украине для того, чтобы «залечить раны и продолжить войну», заявил Дмитрий Песков.

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