В Польше найдено 1600-летнее гуннское двойное захоронение

Будучи воинами, гунны внушали страх по всей Европе. Аттила был последним единоличным королем гуннов. Он правил огромной империей, которая от своего твердого центра в Паннонии простиралась до Балтийского моря и «островов Океана» на севере и до Каспийского моря на востоке.
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