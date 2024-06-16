В Польше найдено 1600-летнее гуннское двойное захоронение

Будучи воинами, гунны внушали страх по всей Европе. Аттила был последним единоличным королем гуннов. Он правил огромной империей, которая от своего твердого центра в Паннонии простиралась до Балтийского моря и «островов Океана» на севере и до Каспийского моря на востоке.