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Селена Гомес в слезах: почему депортация мигрантов стала личной трагедией для звезды

Селена Гомес в слезах: почему депортация мигрантов стала личной трагедией для звезды

Известная голливудская актриса и певица с мексиканскими корнями, Селена Гомес, крайне болезненно отнеслась к массовой депортации из США, инициированной президентом Дональдом Трампом.

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