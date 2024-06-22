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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данило – болельщикам о критике Бразилии: «Что вы говорите? «Им все равно», «Это просто богатые парни». Каждый, кто носит футболку сборной, чувствует ее тяжесть»

Футболист обратился к болельщикам перед стартом Кубка Америки. «Долгое время мы выступали недостаточно хорошо.

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