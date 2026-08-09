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Движение по путепроводу в Авдотьино откроют в октябре

Движение по путепроводу в Авдотьино откроют в октябре

В микрорайоне Авдотьино города Иваново по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» реализуют два крупных инфраструктурных проекта - капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на ул.

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