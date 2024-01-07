Британские СМИ считают Зеленского слабым, а цель Украины выйти на границы 1991 года недостижимой

В двух британских таблоидах вышли материалы, посвященные Украине, причем в негативном ключе. Отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье «Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы» для Telegraph, высказал мнение, что глава Украины не смог выработать четкую стратегию для достижения хоть какого-то результата на фронте.